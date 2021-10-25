شكرا لقرائتكم خبر عن ليست كورونا.. إغلاق المدارس والمتنزهات ومراكز التطعيم بدولة أوربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

اتخذت السلطات الإيطالية حزمة من القرارات التي تمثلت في عمليات إغلاق واسعة للمدارس والمطاعم والمتنزهات.

وجاء القرار بسبب الإعصار المتوقع في منطقة كالابريا الجنوبية وجزيرة صقلية، حيث شملت القرارات أيضا إغلاق للمقابر ولمراكز التطعيم.

وكان الموقع الإلكتروني ل‍إدارة الحماية المدنية في إيطاليا قد حذّر من خطر الطقس في شرق صقلية وفي عدة مناطق.

وذكرت صحف محلية أن رياحا قوية هبت في صقلية تسببت في سقوط الأشجار.

كما تسببت المياه في تجريف العديد من المركبات في مقاطعات أخرى، وتم الإبلاغ أيضا عن صعوبة القيادة على الطرق السريعة.