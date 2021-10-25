شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السوداني: بيان مرتقب لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن التلفزيون السوداني، في نبأ عاجل أن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، سيلقي بياناً مرتقباً بعد قليل بشأن تطورات الأوضاع في السودان.
وأعلنت وزارة الإعلام السودانية، في وقت سابق، أن قوات عسكرية مشتركة تتواجد بمقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان.
كما فرضت قوات عسكرية طوقاً على مطار الخرطوم، وكشفت مصادر أن قوة عسكرية اقتادت رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك لـ“مكان مجهول”.
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