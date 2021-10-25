عاجل : التعاون الإسلامي: نتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان

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الدمام - شريف احمد - • العثيمين: الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن متابعتها بانشغال تطورات الوضع في السودان، ودعت جميع الأطراف السودانية الى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.