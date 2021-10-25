انقطاع الكهرباء في كاليفورنيا لهذا السبب

24 أكتوبر , 2021
تسببت الأمطار الغزيرة التي غطت شمال كاليفورنيا في مخاطر الانزلاق والفيضانات
كاليفورنيا: اجتاحت عاصفة قوية شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية الأحد مما تسبب في وقوع انهيارات
طينية وإسقاط أعمدة الكهرباء. وهبت رياح عاتية على سان فرانسيسكو مع تحوّل العاصفة، التي اكتسبت قوة كبيرة، صوب الجنوب.
وقال خبير الأرصاد مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في هيئة الأرصاد الوطنية إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربيقد يصل منسوبها إلى عشر بوصات.
وجاءت العاصفة بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة في تاريخ كاليفورنيا مما زاد من خطر وقوع سيول.
وحذر تشينارد من ذلك قائلا "مواقع الحرائق هي المناطق التي تنساب فيها المياه عادة أسرع من غيرها وبها يكمن أكبر خطر من
السيول المفاجئة".
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