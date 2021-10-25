انت الان تتابع خبر الدفاع توضح بشأن خبر تداول في مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بأن اسماء المتقدمين يوم ١٥ - ١٠ - ٢٠١٩ جاهزة وبانتظار درجات (الحذف والاستحداث) لمعرفة الأعداد وتوجيه دعوة للتظاهر بشأن ذلك، تؤكد الوزارة أن هذا الخبر عار عن الصحة ولم يصدر عن إعلام وزارة الدفاع، وتبين إن الأخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، سناب شات) وقنواتها على (اليوتيوب، التليغرام، الفايبر)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة.

