بعد الانقلاب العسكري.. اشتباكات أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، بإن عددا من المتظاهرين أُصيبوا في اشتباكات أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وذلك خلال الاحتجاجات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة.

وذكرت الوسائل نقلا عن شهود عيان، أن عدة أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين جنود سودانيين ومتظاهرين مناهضين لاستيلاء الجيش على السلطة، أثناء محاولتهم الاقتراب من مبان تضم مقرات عسكرية في الخرطوم.



يتبع..