بالفيديو.. ضحايا الكرادة: قصة لم تندمل جراحها بعد

امهات ثكالى وعوائل مفجوعة هاجت عليها المواجع من جديد..حادثة مجمع الليث التي راح ضحيتها العشرات من خيرة شباب الكرادة. تجددت ذكراها عقب القاء القبض على احد المتهمين المسؤولين عن التفجير ليجتمع الاهالي هنا حاملين صور ابنائهم الشهداء.ويطالب ذوو الضحايا بالكشف عن بقية الاسماء المتورطة بهذا الامر، فليس من المعقول حسب كلامهم. تورط مجرم واحد بهذا العمل، بل مجموعة كبيرة يقف افرادها خلف الكواليس

قصة لن تندمل جراحها الا بمعاقبة المقصرين.. دموع لن تجف حتى لحظة القصاص العادل ممن لايزالون طليقين دون عقاب او حساب