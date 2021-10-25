الصحة تكشف تفاصيل الضمان الصحي وتوجه دعوة الى وسائل الاعلام

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد
أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، آليات العمل وفق نظام الضمان الصحي، فيما اشارت الى ان جميع الخدمات الصحية الاساسية، ومن بينها اللقاحات والطوارئ مكفولة بالكامل من الدولة العراقية.
أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، آليات العمل وفق نظام الضمان الصحي، فيما اشارت الى ان جميع الخدمات الصحية الاساسية، ومن بينها اللقاحات والطوارئ مكفولة بالكامل من الدولة العراقية.