انت الان تتابع خبر الصحة تكشف تفاصيل الضمان الصحي وتوجه دعوة الى وسائل الاعلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، آليات العمل وفق نظام الضمان الصحي، فيما اشارت الى ان جميع الخدمات الصحية الاساسية، ومن بينها اللقاحات والطوارئ مكفولة بالكامل من الدولة العراقية.

