'غانثر' يقفل 'سنترال بيرك'.. رحيل الممثل جيمس مايكل تايلر الشهير بمسلسل 'فريندز'

بغداد - ياسين صفوان - توفي الممثل الأميركي جيمس مايكل تايلر (59 عاما)، المعروف باسم "غانثر" في المسلسل الكوميدي "فريندز"، في منزله يوم الأحد، بحسب محاميه توني بنسون.

وجاء في بيان بنسون: "عرفه العالم على أنه غانثر (الصديق "السابع") ، من سلسلة "الأصدقاء" Friends الناجحة، لكن أحباء مايكل عرفوه كممثل وموسيقي ومدافع عن التوعية بالسرطان وزوج محب".

توفي تايلر في منزله في لوس أنجليس يوم الأحد بعد معركة مع سرطان البروستاتا، والذي تم تشخيصه لأول مرة في عام 2018، وفقًا لبنسون.

اشتهر الممثل بلعب دور "غانثر"، مدير مقهى "سنترال بيرك"، في البرنامج التلفزيوني الشهير في التسعينيات لمدة 10 مواسم، لكنه ظهر في العديد من المسلسلات الأخرى، بما في ذلك "سكرابس" و"موديرن ميوزك" و"سابرينا الساحرة المراهقة".

وقال مبتكرا "فريندز" مارتا كوفمان وديفيد كرين لشبكة "سي أن أن" في بيان إن تايلر كان "رجلا لطيفا ولطيفا حقًا".

ونعاه الممثلون والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.