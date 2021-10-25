شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المرصد السوري" يكشف عن قصف جوي يستهدف موقعين للجيش بالقنيطرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، عن استهدف موقعين للجيش وحلفائه بمحافظة القنيطرة بقصف جوي.



وقال المرصد، في بيان، إن "طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مركزين عسكريين لقوات الجيش السوري وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة".

وأوضح أن "القصف أدى لخسائر مادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية".

وحتى الساعة 1:00 ت.غ لم تعلن سوريا رسميا عن أي استهداف أو اختراق لمجالها الجوي، كما لم تعقب إسرائيل على ما جاء في بيان المرصد.