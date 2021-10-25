وكالة دولية: ملايين الأفغان بين الهجرة أو المجاعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أكدت وكالات للأمم المتحدة الاثنين أن أكثر من 22 مليون أفغاني سيواجهون "انعداماً حاداً في الأمن الغذائي" هذا الشتاء، قائلة إن البلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: "هذا الشتاء، سيجبر ملايين الأفغان على الاختيار بين الهجرة، والمجاعة، إلا إذا تمكنا من زيادة مساعداتنا التي يمكن أن تنقذ حياة" السكان.