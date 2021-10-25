عبد الله بن زايد يؤكد أن الإمارات اتخذت العمل الإنساني نهجاً وممارسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمّن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جهود فريق عمل حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية.



وأكد أن دولة الإمارات اتخذت العمل الإنساني نهجاً وممارسة ورسخته فعلاً وعملاً من خلال مبادرتها الرائدة في العالم أجمع، متوجهاً بالتحية والتقدير لكل الفرق الميدانية المشاركة في تنفيذ هذه الغايات والأهداف الإنسانية النبيلة.

وقال خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع فريق الحملة بمشاركة عبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وعدد من أعضاء الفريق: «إننا اليوم بفضل التزام وشجاعة فريق عمل حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى عالم خالٍ من شلل الأطفال».

وتوجه في اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام بتحية تقدير واعتزاز إلى فريق الحملة والأطفال الذين استفادوا من التطعيم على مستوى العالم، مؤكداً أنهم جميعاً يمنحوننا الأمل في مستقبل خالٍ من شلل الأطفال.