وزير الإسكان يصدر 89 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 89 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة، والتي شملت مدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة"- أسيوط الجديدة- ملوي الجديدة- حدائق أكتوبر- العبور الجديدة- سوهاج الجديدة- بني سويف الجديدة- دمياط الجديدة- العلمين الجديدة- الفيوم الجديدة- العبور- العاشر من رمضان- القاهرة الجديدة).

وشدد الوزير - بحسب بيان صادر اليوم الإثنين- على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال إن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب إقامة مبان وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى، والاستيلاء على محال شاغرة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​