طلاب الكليات والمعاهد العسكرية يستعرضون أسلحة ومعدات التدريب خلال حفل تخرجهم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استعرض طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، الأسلحة والمعدات التي تدربوا عليها، خلال حفل تخرجهم صباح اليوم، بحضور الرئيس السيسي.

واستخدم الطلاب بعض محدثات الصوت، أثناء استعراض الأسلحة والمعدات، في مشهد أبهر الحاضرين.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، مجموعة من العروض المختلفة من طلبة الكليات العسرية خلال حفل تخرجهم.​

وشارك العقيد محمد ابو ستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج، طلاب الكليات العسكرية في العروض القتالية التي أدوها صباح اليوم، في حفل تخرجهم أمام الرئيس السيسي.

وشكّل الطلاب بأجسادهم أرقاما خاصة بالدفعات التي سيتم تخريجها اليوم، وسط أداء بعض الأناشيد الوطنية.

وأدى الطلاب، عروضا قتالية مستخدمين الدراجات النارية، وسط تصفيق وإعجاب الحضور.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، مجموعة من العروض المختلفة من طلبة الكلية الحربية خلال حفل تخرجهم.