​​للمصريين بالسعودية.. "إزاي تسوي خلافاتك في جهة عملك إلكترونيا" (4 خطوات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دشنت المملكة العربية السعودية، منصة إلكترونية تتم عن بعد تحت مسمى (التسوية الودية)، لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل ودي بين الموظف وجهة عمله، والتي تشمل العمالة المصرية هناك.

وأكد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن النظام الإلكتروني الجديد يحفظ للعامل وصاحب العمل حقهما، لكن القضايا لها إجراءاتها التي أحياناً تأخذ وقت طويل حتى تحل المشكلة بين الطرفين.

وأضاف حنفي لمصراوي، أنه في حالة لم يتم توصل الأطراف إلى حل بين الموظف وصاحب العمل يتم تحويل المشكلة إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوما عمل من تاريخ أول جلسة للتسوية الودية.

وتابع: "طالما يوجد عقد بين الموظف وصاحب العمل لا بد من حدوث مشكلات أو منازعات سواء بسبب الأجور أو الجزاءات التأديبية أو إصابات العمل وغيرهما".

واستعرض حنفي، 4 خطوات لحل وتسوية الخلافات والاستفادة من هذه الخدمة على النحو التالي:

1- تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- اختيار خدمة (التسوية الودية).

3- تتبع الخطوات وإرفاق المستندات حتى إتمام الطلب.

4- إرسال رسالة نصية على الموبايل بموعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.

وأشار حنفي، إلى أن ذلك جاء ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (إلغاء نظام الكفيل) الذي بدأ تطبيقه منذ 14 مارس 2021 الذي يهدف إلى تنظيم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين، وتتطلب مراعاة الضوابط والشروط، وأيضاً تتيح هذه المبادرة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حساب العامل في منصة (أبشر) الإلكترونية، وكذلك توفير خدمة الخروج النهائي للعامل بنفس الشروط المتبعة سابقًا.