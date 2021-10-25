أول تعليقٍ من نجم هوليوود "أليك بالدوين" على قتله مصوّرة خلال تصوير فيلم

اسماعيل عبد الحي - أصدر الممثل الأمريكي أليك بالدوين أول تعليق على القضية المدوّية التي قتل فيها عن طريق الصدفة مصورة وأصاب مخرجا خلال تصوير فيلم في ولاية نيومكسيكو.

وكتب بالدوين على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة: "لا توجد كلمات للتعبير عما أشعر به من الصدمة والحزن إزاء الحادث المأساوي الذي أودى بحياة غالينا هاتشينز (مديرة التصوير في فيلم "راست")، وهي زوجة وأم وكانت تحظى بإعجاب كبير بين زملائنا".

وشدد بالدوين على أنه يتعاون بالكامل مع تحقيق الشرطة الرامي إلى معرفة كيفية حدوث المأساة، مشيرا إلى أنه على تواصل مع زوج الضحية وعرض الدعم عليه وأسرته.

وتابع "قلبي محطم على زوجها وإبنهما وكل من عرف وأحب غالينا".

ووفقا للمعطيات المتوفرة، قتلت مديرة التصوير وأصيب المخرج جويل سوزا خلال تصوير فيلم الويسترن "راست" في نيومكسيكو، نتيجة لإطلاق بالدوين خلال تصوير أحد المشاهد أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.

روسيا اليوم