غانتس اتخذ قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية دون علم بينيت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 ثواني

كشفت قناة كان العبرية اليوم ان رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد لم يكونا على علم بقرار بني غانتس، بشأن وضع مؤسسات أهلية فلسطينية على قائمة الإرهاب.

وقد تعرض بنيت لانتقادات أمس في اجتماع لقادة التحالف فقد هاجم بعض كبار الوزراء غانتس لعدم إطلاعهم على آخر المستجدات ورد بينيت على غضب وزرائه إن غانتس لم يطلعه على القرار.

لم يكن غانتس حاضرا في الاجتماع الذي تعرض فيه للهجوم من قبل كبار مسؤولي التحالف وهو يقوم حاليا بزيارة عمل في الخارج.

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت قبل ايام قائمة تضمنت تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، بأمر من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس.

وزعم الاحتلال أن هذه المؤسسات “مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من “200 مليون يورو” من عدة دول أوروبية.

من المقرر أن يتوجه مبعوث خاص من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، وممثل عن الخارجية الاسرائيلية، إلى واشنطن في الأيام المقبلة بشأن قضية تصنيف المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية بأنها “إرهابية”.

وبحسب موقع “واي نت”، فإن المبعوث الخاص للاحتلال سيحمل موادا استخباراتية تثبت بشكل قاطع ما قيل عنه “تورط تلك المؤسسات بالجبهة الشعبية”.

وأثار قرار وزير الدفاع،بيني غانتس، بإدراج 6 منظمات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، جدلا واسعا داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

صنف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

والمؤسسات المصنفة هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.