قتلى وإصابات في انفجار بجامعة شرقي الصين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

لقي شخصان مصرعهم، وأصيب تسعة آخرين في انفجار وقع بأحد المختبرات بجامعة شرقي الصين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وقد وقع الانفجار، مساء الأحد، بجامعة نانجينغ المتخصصة في علوم الطيران والملاحة الفضائية، والتي تعد مركزا رئيسيا للتعليم العالي، يجذب أعدادا كبيرة من الطلاب الأجانب.

ويحقق المسؤولون في أسباب الانفجار الذي وقع في كلية علوم المواد والتكنولوجيا، وفق تلفزيون الصين المركزي، دون أن يجرى يتم الإعلان عن هوية الضحايا حتى الآن.

ويفيد موقع الكلية بأن أكثر من ألف طالب أجنبي حضروا فيها دورات في الهندسة والأعمال واللغة الصينية، بيد أنه لم يتضح عدد الطلاب الذين استمروا في الدراسة هناك بعد أن فرضت الصين قيودا على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن الصين سعت للعب دور رئيسي في الطيران العالمي والفضاء، غير أن جهودها لإنتاج طائرات تجارية لم تحدث أثرا مهما بعد.