عاجل.. قوات الأمن بالسودان تفرق متظاهرين في مدينة أم درمان

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

قال شهود عيان إن قوات الأمن بالسودان فرقت متظاهرين في مدينة أم درمان ثاني أكبر مدن البلاد



وطوقت قوة عسكرية مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان التي تشكّل الجزء الكبير من ولاية الخرطوم عاصمة السودان، وفقا للعين.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان واحتجزت عددا من العاملين.

ودعت قوى سياسية ونقابات مهنية السودانيين إلى الإضراب العام والعصيان المدني احتجاجا على اعتقال قادة المكون المدني الشريك في حكم البلاد.

قالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دعا في رسالة من مقر إقامته الجبرية السودانيين إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.