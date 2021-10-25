شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السودانية: مازلت بمنزلي ولا استبعد اعتقالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزيرة الخارجية وقيادية في حزب الأمة السوداني مريم الصادق المهدي، نداء عبر شاشة قناة العربية باسم حزب الأمة، وقالت إن "حزب الأمة تحاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية".

وأضافت المهدي :"هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات، ولا نقبل بعمليات الإقصاء والإرهاب الفكري بين الأطراف في السودان".

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية للعربية، أنها مازالت بمنزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال.