عاجل.. قلق أمريكي من التطورات في السودان ورفض "مخالفة الوثيقة الدستورية"

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعرب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الإثنين، عن قلق بلاده من التطورات التي يشهدها السودان.



وقال فيلتمان الذي يزور السودان حاليا إنه قلق بشأن تقارير تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وأضاف المسؤول الأمريكي غداة مباحثات مكوكية أجراها أمس الأحد، أن مخالفة الإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني أمر غير مقبول.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي أن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية السودانية بالقوة تعرض تقديم مساعدتنا للخطر.

وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي مع تصاعد الأحداث في السودان باعتقال قوات عسكرية وزراء وأعضاء مدنيين في مجلس السيادة، وسط دعوات لقوى الحرية والتغيير لعصيان المدني والإضراب العام.