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تنظيم "داعش" يتبنّى هجوما بعبوة ناسفة على حانة في العاصمة الأوغندية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

تبنى تنظيم "داعش" هجوما بعبوة ناسفة استهدف حانة في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم السبت، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

 

وقال التنظيم في بيان نشره على قناته عبر تطبيق "تلغيرام" إن مجموعة تابعة له فجرت العبوة الناسفة في حانة كان يجتمع بها "عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية الصليبية" في كمبالا.

 

وقالت الشرطة الأوغندية إن العبوة التي أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل في مطعم يقدم لحم الخنزير على مشارف العاصمة، كانت محشوة بالمسامير والشظايا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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