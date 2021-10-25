شكرا لقرائتكم خبر عن اقتياد رئيس الحكومة السودانية «عبد الله حمدوك» لمكان مجهول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أن قوة عسكرية اقتادته لـ “مكان مجهول”، بحسب العربية.
يأتي هذا في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل إعلام عن كلمة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان.
ومن المتوقع بحسب مصادر سودانية أن يعلن البرهان في كلمته المرتقبة، عن حالة الطوارئ.
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