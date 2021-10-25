شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار الخرطوم وأناشيد وطنية بالتليفزيون السوداني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أفادت صحف سودانية أنه تم إغلاق مطار الخرطوم في ساعات مبكرة من صباح اليوم. ونقلت عن مصادر مطلعة أن قوات عسكرية فرضت طوقاً على مطار الخرطوم، فيما بدأ التلفزيون السودان بث أناشيد وطنية، وذلك بحسب صحيفة الراكوبة السودانية. وذكرت ذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها بموقع فيسبوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، في ظل تقارير عن تحركات واسعة في العاصمة الخرطوم.

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