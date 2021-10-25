انت الان تتابع خبر جولة صباحية على تجار المخدرات في 3 محافظات.. أبرز النتائج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوب بقضايا الارهاب.
وافادت المديرية ايضا "بتمكن مفارز مديرية شؤون السيطرات و الطرق الخارجية من القاء القبض على عدد من المخالفين والسائقين كون عجلاتهم محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد ومخالفة للضوابط والتعليمات وبدون موافقات اصولية".
وفي ذات السياق، اعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الاثنين، عن تمكن مفارز شعبة مخدرات السماوة من القاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وتعاطيها.
واوضحت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المتهم ضبط بحوزته كمية من مادة الكريستال، مشيرة الى قيامها بتدوين اقواله وتوقيفه وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".
إلى ذلك، تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة بالاشتراك مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، الاثنين، من القاء القبض على تجار مخدرات وضبطت بحوزته (٢ كغم) من المواد المخدرة وادوات للتعاطي.
وبينت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شرطة البصرة تواصل حملاتها للقضاء على ظاهرة المخدرات بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات كونها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المحافظ، ولا تعكس الصورة الحقيقية للواقع الحضاري والثقافي للبصرة".