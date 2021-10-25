انت الان تتابع خبر بعد الانقلاب العسكري.. آخر تطورات الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تواترت الأنباء فجر اليوم الاثنين، من السودان، متحدثة عن تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم وعن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
وفيما يلي تغطية لأهم الأحداث:
- قوات عسكرية تعتقل أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الانتقالية وتقتادهم إلى جهات غير معلومة.
- قوة عسكرية تقتحم منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ وتقتاده إلى جهة غير معلومة.
- تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.
- بيان لتجمع المهنيين السودانيين أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة.
- قوات عسكرية تعتقل أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الانتقالية وتقتادهم إلى جهات غير معلومة.
- قوة عسكرية تقتحم منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ وتقتاده إلى جهة غير معلومة.
- قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة الخرطوم.
- تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة "الانقلاب العسكري".
- اندلاع احتجاجات في الخرطوم وحرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.
- تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.