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بعد الانقلاب العسكري.. آخر تطورات الأوضاع في السودان

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بغداد - ياسين صفوان - تواترت الأنباء فجر اليوم الاثنين، من السودان، متحدثة عن تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم وعن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
وفيما يلي تغطية لأهم الأحداث:

- بيان لتجمع المهنيين السودانيين أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة.

- قوات عسكرية تعتقل أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الانتقالية وتقتادهم إلى جهات غير معلومة.


- قوة عسكرية تقتحم منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

- قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة الخرطوم.

- تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة "الانقلاب العسكري".

- اندلاع احتجاجات في الخرطوم وحرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

- تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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