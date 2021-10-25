«الصحة» الاماراتية: 99781 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 99781 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 4413649 جرعة، بمعدل توزيع للقاح بلغ 44.63 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19 » وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 148587 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية. ‌‌‌‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 2798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329293 حالة. ‌‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 9 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.

‌‌‌‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 3933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309692 حالة.