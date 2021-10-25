تنظيم "داعش" يتبنّى هجوما بعبوة ناسفة على حانة في العاصمة الأوغندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تبنى تنظيم "داعش" هجوما بعبوة ناسفة استهدف حانة في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم السبت، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.



وقال التنظيم في بيان نشره على قناته عبر تطبيق "تلغيرام" إن مجموعة تابعة له فجرت العبوة الناسفة في حانة كان يجتمع بها "عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية الصليبية" في كمبالا.

وقالت الشرطة الأوغندية إن العبوة التي أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل في مطعم يقدم لحم الخنزير على مشارف العاصمة، كانت محشوة بالمسامير والشظايا.