شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضمانات لتمكين المرأة اجتماعيا فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق المرأة بالتفصيل، حيث تحدثت عن عديد من نقاط القوة والضمانات التي وفرتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة وضمان حقوقها، وكان من أهم النقاط والضمانات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة ما يلي :
- زيادة نسبة الملتحقات بالتعليم والحاصلات على التعليم الجامعي ،وانخفاض نسبة الامية والمتسربات من التعليم بين النساء والفتيات.
- يكفل الدستور حماية ورعاية الامومة والطفولة ،والنساء المعيلات والمسنات والنساء الأكثر احتياجا
- خفض معدلات وفيات الأمهات.
- اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية والتي تستهدف فحص 30 مليون امراة مصرية لمن هم فوق 18 سنة، بهدف الكشف المبكر عن اورام الثدي وغيرها من الامراض السارية ،وتقديم خدمات تنظيم الاسرة ،وقد استفادت من هذه المبادرة 11 مليون امرأة حتى ديسمبر 2020.
- زيادة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ،والحياة الصحية ،وإصدار الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية 2015-2020.
- استفادة المراة من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"،ومبادرة "حياة كريمة".
- اطلاق رئيس الجمهورية عام 2018 مبادرة "مصر بلا غارمين" ؛لسداد ديون الغارمين والغارمات بتكلفة قدرها 42 مليون جنيه.