شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضمانات لتمكين المرأة اجتماعيا فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق المرأة بالتفصيل، حيث تحدثت عن عديد من نقاط القوة والضمانات التي وفرتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة وضمان حقوقها، وكان من أهم النقاط والضمانات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة ما يلي :