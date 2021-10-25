تقارير: قوات مسلحة سودانية تعتقل عددا من المسؤولين الحكوميين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

اعتقلت قوات مسلحة في السودان فجر اليوم الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووالي الخرطوم أيمن نمر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري "للاستيلاء على السلطة"، ودعا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب، وفقا لقناة الجزيرة.

وقالت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ للجزيرة إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم، كما قالت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر للجزيرة إن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم إن هناك أيضا أنباء غير مؤكدة عن اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان علي الريح السنهوري.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن شبكة الإنترنت قطعت كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة.

وقال إن محتجين يقطعون بعض الطرق في الخرطوم ويضرمون النار احتجاجا على الاعتقالات.​