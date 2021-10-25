احتجاجات وقطع طرق بالخرطوم بعد اعتقال مسؤولين بالحكومة

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

شهدت مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، تجمعات احتجاجية وقطع طرق بعد أنباء عن اعتقال مسؤولين كبار بالحكومة.



وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام سوادنية عن توقيف وزراء وسياسيين محسوبين على تحالف "الحرية والتغيير" الشق المدني بالحكومة الانتقالية.

ووفق المصادر ذاتها فإنه جرى فجر اليوم اعتقال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وآخرين بالحكومة الانتقالية.