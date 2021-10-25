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الصين تنجح في إطلاق القمر الصناعي "شيجيان-21"

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أطلقت الصين بشكل ناجح قمرا صناعيا جديدا من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد أمس الأحد.

 

وتم إطلاق القمر "شيجيان-21" في الساعة 9:27 صباحا (بتوقيت بكين)، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

 

وسيستخدم القمر الصناعي الجديد لاختبار تكنولوجيات تقليل الحطام الفضائي والتحقق منها.

 

وتعد هذه هي المهمة رقم 393 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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