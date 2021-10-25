تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

تقام مساء اليوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عدة مباريات مهمة في الدوريات والبطولات الأوروبية والعربية.



وتنطلق مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري (الإثنين) بعدة لقاءات ساخنة، بينما تحسم هوية المتأهلين إلى الدور الثاني في كأس رابطة المحترفين الإماراتية، وتختتم كذلك مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تختتم منافسات الجولة العاشرة من الدوري الاسباني (الإثنين) بمباراة خيتافي وسيلتا فيجو، التي تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.00 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يواجه فريق الشارقة نظيره عجمان في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين الإماراتية، حيث تنطلق المباراة الساعة 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق النصر نظيره الظفرة في إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين الإماراتية، مساء الإثنين، حيث تنطلق المباراة الساعة 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق الوصل نظيره بني ياس، في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين الإماراتية، حيث تنطلق المباراة الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

تقام مباراة العروبة واتحاد كلباء في إياب الدور الإول من كأس رابطة المحترفين الإماراتية، مساء الإثنين، حيث تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يفتتح الموسم الجديد من الدوري المصري بمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، والتي تنطلق الساعة 4:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.00 مساء بتوقيت أبوظبي، 3.00 عصرا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الحصري للمسابقة.

يستضيف فريق سموحة نظيره الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي، 5:30 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس.

يلتقي فيوتشر وفاركو، الفريقان الصاعدان حديثا إلى الدوري المصري، في الجولة الأولى من المسابقة، الإثنين، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس.