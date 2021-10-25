شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : الرضاعة الطبيعية تضمن للأم فوائد معرفية طويلة الأمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت دراسة جديدة إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن يكون لها فوائد معرفية طويلة الأمد للأم.

أجرى باحثون في جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس ، دراسة وجدت أن النساء فوق سن الخمسين اللواتي أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية كان أداءهن أفضل في الاختبارات المعرفية مقارنة بالنساء اللواتي لم يرضعن قط.

"وقالت مولي فوكس ، مؤلفة الدراسة في بيان صحفي: " .في حين أن العديد من الدراسات قد وجدت أن الرضاعة الطبيعية تحسن صحة الطفل ورفاهه على المدى الطويل ، فإن دراستنا هي واحدة من الدراسات القليلة التي بحثت في الآثار الصحية طويلة المدى للنساء اللواتي أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية ،"

وأضافت : "تؤكد الدراسة ، التي تحمل عنوان "النساء اللواتي يُرضعن من الثدي ، فوائد معرفية بعد سن الخمسين" ، أن التأثيرات البيولوجية والتأثيرات النفسية والاجتماعية للرضاعة الطبيعية، يمكن أن تضمن فوائد طويلة الأمد على دماغ الأم".