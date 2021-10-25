شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الجيش الوشيكة في ميانمار ستعزز المقاومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن الحملة العسكرية الوشيكة، التي يستعد جيش ميانمار لشنها بهدف تدمير قوات الدفاع الشعبي الجديدة، يمكن أن تعزز المقاومة في نهاية المطاف.

وبحسب تقرير للموقع، عاجلاً أم آجلاً، كان جيش ميانمار سيضطر إلى إخراج المدافع الكبيرة.

وتابع: منذ مارس، تحول الاحتجاج السلمي ضد انقلاب 1 فبراير إلى مقاومة مسلحة.

وأضاف: في معقل عرقية «بامار» بالبلاد، تكاثرت ما يسمى بـ «قوات الدفاع الشعبية لتحدي السلطة العسكرية». من حدود الصين وتايلاند، قامت الجيوش العرقية بتوسيع ملاذاتها وتدريبها وسلاحها. وفي المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية في غرب ميانمار وشرقها تصاعدت التفجيرات وأعمال القتل إلى تمرد كامل.

وأردف: على هذه الخلفية، فإن إعلان 7 سبتمبر عن «حرب الشعب الدفاعية» من قبل إدارة الظل المعارضة، حكومة الوحدة الوطنية، كان مجرد تسريع لانتشار النار.

وأشار التقرير إلى أن الحملة، التي من المتوقع أن تبدأ في أواخر أكتوبر هي أول حملة كاملة من قبل جيش «تاتماداو» لاستعادة مظهر من مظاهر النظام في بلد يقترب أكثر من أي وقت مضى من التفكك الفوضوي أو الثورة الاجتماعية لكسر قبضة الجيش على الحياة الوطنية في ميانمار، التي استمرت لعقود. وتابع: إن نطاق الحملة الوشيكة واتساعها الجغرافي مذهل، بل إنه في الواقع غير مسبوق حتى في سجلات الجيش، الذي كان يقاتل بلا توقف منذ الاستقلال في عام 1948.

واستطرد: على عكس الحملات السنوية، التي تم إطلاقها ضد الأقليات العرقية المزعجة في المناطق الحدودية الوعرة في البلاد أو حملات التمرد السابقة ضد جيوب التمرد الشيوعي في دلتا إيراوادي وتلال باجو يوما، تعكس العملية الوشيكة «أناوراتا» ديناميكية مختلفة ومخاطر أعلى بكثير، فالجيش لأول مرة يسعى لإعادة تأكيد هيمنته الإستراتيجية، التي طالما اعتُبرت أمراً مفروغا منه، لكن أسبوعا بعد أسبوع وحتى منتصف عام 2021 كانت تتهاوى وبشكل أكثر إثارة للقلق في غرب البلاد.

ومضى يقول: من المؤكد تقريبا أنه ليس من قبيل الصدفة أنه تمت تسمية الحملة الكبيرة الوشيكة تكريما لمؤسس الأمة البورمية المحارب، الذي اعتلى عرش باغان في عام 1014 ووحد دولة حول قلب وادي إيراوادي نفسه، الذي يعاني الآن من الاضطرابات.

وأردف: سيتم افتتاح عملية أناوراتا بشكل جدي في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر بمجرد أن تجف الأرض المبللة بالرياح الموسمية، ومن شبه المؤكد أنه لن يتم إطلاق عملية «أناوراتا» باعتبارها حملة يوم من الصدمة والرعب.

وأضاف: من خلال الاستفادة من نقاط قوة الجيش والسماح بعمليات إعادة انتشار مرنة للقوات، فإن المسار الأكثر احتمالية للعمل هو سلسلة متدرجة من الهجمات المنفصلة والمتشابكة، التي ستمتد إلى العام الجديد والحرارة الشديدة لموسم الجفاف في وسط ميانمار.

وأشار إلى أن الاستعدادات للحملة بدأت منذ سبتمبر بقليل من الضجيج، حيث تم تجهيز كتائب المشاة والوحدات الآلية وقطع المدفعية والعربات المدرعة في قواعد العمليات الأمامية عبر قوس واسع وإستراتيجي في غرب ميانمار يقع بين معاقل المتمردين العرقية في ولاية كاشين شمالا وولاية راخين على خليج البنغال في الجنوب الغربي.

وأردف: بدءًا من شهر سبتمبر، تم فرض إغلاق مشؤوم لاتصالات الإنترنت وحتى خطوط الهاتف في بعض الأحيان عبر حوالي 25 بلدة في الغرب بهدف تعقيد تنسيق الهجمات المضادة لقوات الدفاع الشعبي واستباق تقارير وسائل الإعلام الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية عن التجاوزات، التي تصاحب عمليات تاتماداو عادةً.

لكن وبحسب الكاتب، من الصعب التنبؤ بمدى محاولة قوات الدفاع الشعبي مقاومة هذه الهجمات أو النجاح في تجنب المواجهات الرئيسية مع قوات تاتمادو المتقدمة، للظهور مرة أخرى في وقت لاحق لشن هجمات حرب العصابات على خطوط الاتصالات والإمداد المكشوفة.