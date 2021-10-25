شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر زورقا حوثيا «مفخخا» وينشر فيديو لـ «عمليات مأرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أمس الأحد، لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية، فيما أعلن لاحقا تدمير زورق مفخخ تابع للانقلابيين قبالة جزيرة كمران في محافظة الحديدة اليمنية جنوب البحر الأحمر، لافتا إلى أنه تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.

وبشأن العمليات العسكرية للتحالف العربي في الثلاثة الأيام، قال البيان وفقا لـ«واس»: نفذنا 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ولفت التحالف إلى أن عمليات الاستهداف في الجوبة جنوبي مأرب، والكسارة شمال شرقي المحافظة، شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصراً إرهابياً.

من جهة ثانية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير زورق مفخخ بجزيرة كمران مقابل الصليف تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.

وقال التحالف العربي: استمرار انتهاك الميليشيا لنصوص «اتفاق استوكهولم» ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، مشددا على أن السلوك العدائي للميليشيا يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وكان التحالف العربي، أعلن السبت، تدمير 4 زوارق مفخخة في مدينة الحديدة غربي اليمن قبل استخدامها من جانب ميليشيا الحوثي في تنفيذ هجمات أو عمليات عدائية، وقال: إنه نفذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة في معسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.