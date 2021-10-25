شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تعتزم إطلاق حملة دولية لمواجهة الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأحد، أن القيادة الفلسطينية بصدد إطلاق حملة وطنية دولية في مواجهة تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، إن الرئيس محمود عباس يترأس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات «التصعيد» الإسرائيلي وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجمه.

واعتبر أن الخطط الاستيطانية المتصاعدة «تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج».

وأضاف أن «على العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها على الشعب الفلسطيني، خاصة هذه الموجة الأخيرة لبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية».

وجدد اشتية التأكيد على رفض قرار إسرائيل تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية، مطالبا العالم بالتدخل لوقف تنفيذ القرار «المنافي للقوانين الدولية».

وأشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية التي استهدفتها إسرائيل «مسجلة لدى السلطة الفلسطينية ضمن إطار القانون، وتتلقى دعما دوليا ولها شبكات عالمية».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن اشتية سيبدأ غدا جولة أوروبية في إطار حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية.

وذكر ملحم للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن الجولة ستشمل مشاركة اشتية بمؤتمر المانحين في بروكسل، وزيارة لكسمبورج، وحضور مؤتمر المناخ العالمي في مدينة جلاسكو الاسكتلندية.