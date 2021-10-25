شكرا لقرائتكم خبر عن الصاروخ الصيني.. رسالة تحذير لواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن تجربة الصين الأسبوع الماضي إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بمثابة تحذير من بكين لواشنطن بأنها قادرة على هزم الدفاعات الأمريكية.

وبحسب افتتاحية للصحيفة، سواء اختبرت الصين صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت قادرا على حمل السلاح النووي ويمكنه أن يدور حول العالم أم لا، فهناك حجة مقنعة مفادها أن الدولة برزت كمنافس إستراتيجي جاد للولايات المتحدة.

وتابعت تقول: مع وجود عشرات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المسلحة نوويا، تمتلك الصين بالفعل القدرة على ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة بقوة مدمرة.

وأضافت: مع ذلك، يمكن قراءة اختبار الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي يقول الصينيون إنه إطلاق لمركبة فضائية سلمية، على أنه تحذير من بكين بأنها يمكن أن تهزم، من خلال براعتها التكنولوجية، الدفاعات الصاروخية الأمريكية.

وأردفت: الأمر غير المعترف به إلى حد كبير هو أن كلا من واشنطن وبكين تقومان ببناء قدراتهما النووية الاستراتيجية بوتيرة سريعة ومن المحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار.

واستطردت: تخطط الولايات المتحدة لإنفاق ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار لإصلاح ترسانتها النووية من خلال إعادة بناء كل جزء في ثالوثها النووي، برؤوس حربية وغواصات وقاذفات جديدة قيد التكليف. والصين تفعل الشيء نفسه.

ومضت تقول: بينما احتل اختبار الأسبوع الماضي عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، كان أول اختبار لإطلاق يفوق سرعة الصوت في الصين في عام 2014. لدى الولايات المتحدة خططها الخاصة لمثل هذه التقنيات. الانطباع الذي لا مفر منه هو أن مثل هذه الجهود تساهم في سباق تسلح خطير.

وتعد الصين في الوقت نفسه منافسا اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا للولايات المتحدة. ستحدد كيفية إدارة هذه المنافسة مدى «احتمالية» الحرب الباردة بين بكين وواشنطن، بحسب الكلمة التي استخدمها رئيس الوزراء الأسترالي السابق والخبير في الشأن الصيني كيفين رود.

واستطردت: ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخوض حربا في المحيط الهادئ على تايوان كان سؤالا افتراضيا في يوم من الأيام، لكنه أصبح مؤخرا أكثر إلحاحا.

وتابعت: في وقت سابق من هذا الشهر، دخلت نحو 150 طائرة حربية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية على مدار 4 أيام. في نفس الوقت تقريبا، أجرت الولايات المتحدة و5 حلفاء مناورات بحرية مع 17 سفينة في رسالة لا لبس فيها إلى بكين.

ولفتت إلى أن السؤال المطروح في العلاقات الدولية هو ما إذا كانت دولة غير راضية عن الوضع الراهن ستسعى إلى تغيير الأمور بالقوة.

وتابعت: تتجه الولايات المتحدة نحو علاقة أعمق مع تايوان، ربما من شأنها أن تربط بين الصناعات الإستراتيجية عالية التقنية، بينما تفرض عقوبات على الشركات الصينية في البر الرئيسي. يتحدث كبير دبلوماسييها عن تايوان باعتبارها «دولة»، وهو ازدراء محسوب لوصف الصين لها على أنها «مقاطعة منشقة».

ونوهت بأن بكين تشك في أن هدف السياسة الأمريكية هو فصل تايوان بشكل دائم عن البر الرئيسي، وقد يفسر هذا وعد الرئيس شي جين بينغ هذا الشهر بالوفاء بـ «إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم».

وأضافت: إن مقدار الانحراف عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد المتمثلة في «الغموض الإستراتيجي» لم يُعرف بعد. وتابعت: لقد سمحت حالة عدم اليقين هذه بأن يسود السلام حيث تم ردع كل من بكين وتايبيه عن تعريض الوضع الحالي للخطر من خلال إمكانية التدخل الأمريكي، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الجانب الآخر لن يسعى من جانب واحد إلى تغيير الوضع الحالي.