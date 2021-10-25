عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوبيش: سنعمل للتحقق من انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في بيان الأحد، على استعداد المنظمة الدولية وشركائها لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مبيناً أن المراقبين سيعملون بإشراف اللجنة للتحقق من انسحاب القوات الأجنبية وخطة العمل لانسحاب المرتزقة.



وشدد كوبيش على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي والطريق الساحلي.

كما قال إن اتفاق وقف النار مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، مؤكداً أن اللجنة العسكرية حققت إنجازا بالتوقيع على خطة عمل انسحاب المرتزقة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين لها إلى العاصمة طرابلس، لمساعدة الأطراف الليبية على مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار.