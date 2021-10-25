عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صورة مؤلمة.. التجربة الأمريكية في أفغانستان على الرصيف

الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365

من موقعه ضمن الصفوف الأولى في قصر الحكم إلى أحد أرصفة شوارع أمريكا، صورة تلخص واقع قائد الجيش الأفغاني السابق.



فعلى مدار الأيام الماضية تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة القائد العسكري الجنرال هيبت الله علي زاي في مخيم للاجئين في فيرجينيا.

وعين الجنرال هيبت الله علي زاي قائدا للجيش الأفغاني قبل أسبوع واحد من سيطرة طالبان على العاصمة كابل، حيث وعد حينها بربح الحرب، وخلال سيطرة وزحف طالبان على مراكز الحكومة، فر هاربا خارج البلاد.

وتساقطت القوات الأفغانية سريعا عقب الانسحاب الأمريكي في أغسطس/آب الماضي، فاتحة المجال لسيطرة الحركة على البلاد، فيما فر العشرات من المسؤولين إلى الخارج، على رأسهم الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وسلط الانهيار السريع للجيش الأفغاني خلال فترة وجيزة، الضوء على أخطاء ارتكبتها وزارة الدفاع الأمريكية على مدى عقدين، رغم إنفاقها المليارات على القوات المحلية.

وأنفقت الولايات المتحدة 83 مليار دولار في محاولة لبناء قوات مسلحة أفغانية حديثة تكون على صورة جيشها.

لكن عناصر القوات الأفغانية الذين يفتقد العديد منهم للخبرة في بلاد لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لدعم معدات عسكرية متطورة، لم يتمكنوا من إبداء أي مقاومة جدية في مواجهة عناصر طالبان الأقل منهم عددا، والذين يملكون تجهيزات عسكرية أقل شأنا.