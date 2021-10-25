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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء البرهان وفليتمان.. مقترحات أمريكية لحل أزمة السودان

الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365

قدم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، الأحد، مقترحات لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع المبعوث الأمريكي، حيث يجري فليتمان مشاورات مع أطراف السودان كمحاولة لإنقاذ الوثيقة الدستورية واستكمال المرحلة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني إن المبعوث الأمريكي قدم عدة مقترحات لتعزيز روح شراكة الحكم والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة.

وأشار البيان إلى أن البرهان وعد بدراستها مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

ووفق البيان، فإن البرهان أكد خلال لقاء المبعوث الأمريكي أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة.

وأشاد البرهان بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمه لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

وجدد التزام القوات المسلحة السودانية بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي، بجهود رئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي.

كما أشاد بالتزام البرهان بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

وتأتي مشاورات المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بالخرطوم، على وقع أزمة سياسية حادة يعيشها السودان إثر تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية من العسكريين والمدنيين، وسط غياب أفق الحل في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

وينادي العسكريون ومؤيدون لهم معتصمون أمام القصر الرئاسي لليوم السابع على التوالي بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية، وحل لجنة تفكيك الإخوان وتوسيع قاعدة المشاركة في الائتلاف الحاكم.

بينما يرفض تحالف الحرية والتغيير هذه المطالب، معتبرا أن الحراك الدائر أمام القصر الرئاسي محاولات للانقضاض على الثورة ومكتسباتها.

من جانب أخر أكدت السفارة الأمريكية في بيان عن التزام واشنطن بدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية .

كما أكد أن الدعم الأمريكي يعتمد على التزام قادة السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020 .