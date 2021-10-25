شكرا لقرائتكم خبر عن غادة على: تنسيقية شباب الأحزاب تسعى لتوسيع قاعدة التثقيف والوعى السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، على توقيه مذكرة تفاهم بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووزارة الشباب والرياضة، مضيفة أن وزارة الشباب والرياضة هى المظلة الأم لشباب مصر والراعى الرسمى له، ومذكرة اليوم كان بها تلاقى وتوافق كبير، ويعد امتداد للأجيال متمثل فى تعاون طاقات شباب التنسيقية مع خبرات كوادر الوزارة.

وأضافت "غادة على"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أحد أهداف التنسيقية هو توسيع قاعدة التثقيف والوعى السياسى فى مختلف محافظات مصر بالإضافة إلى أننا كيان شبابى سياسى يهدف إلى التنمية من خلال برامج لها أهداف ومخرجات متوقعة لها جدول زمنى.

وأشارت "غادة على"، إلى أن السياسة كانت لعقود طويلة "بعبع"، داخل الأسرة المصرية، وتمنع الأسرة أبنائها من دخول مجال السياسة، بينما الآن لدينا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى هى منصة حوار تجمع بين كافة ألوان الطيف السياسى.