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مقتل 2 وإصابة 8 في حادث سباق في تكساس

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الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في تكساس إن سائقًا فقد السيطرة خلال حدث لسباق على مدرج مطار واصطدم بحشد من المتفرجين، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثمانية أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن صبيين يبلغ أحدهما من العمر 6 سنوات والآخر 8 أعوام لقوا مصرعهم في حادث التحطم ظهر يوم السبت في حدث يسمى "Airport Race Wars 2" في مطار مقاطعة كيرفيل كير.

وقالت شرطة كيرفيل إن السائق "فقد السيطرة وغادر المدرج واصطدم بمركبات متوقفة وضرب المتفرجين الذين كانوا يراقبون السباقات."

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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