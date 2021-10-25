شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة 8 في حادث سباق في تكساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في تكساس إن سائقًا فقد السيطرة خلال حدث لسباق على مدرج مطار واصطدم بحشد من المتفرجين، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثمانية أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن صبيين يبلغ أحدهما من العمر 6 سنوات والآخر 8 أعوام لقوا مصرعهم في حادث التحطم ظهر يوم السبت في حدث يسمى "Airport Race Wars 2" في مطار مقاطعة كيرفيل كير.

وقالت شرطة كيرفيل إن السائق "فقد السيطرة وغادر المدرج واصطدم بمركبات متوقفة وضرب المتفرجين الذين كانوا يراقبون السباقات."