شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: ساحل كالابريا أصبح مسارا جديدا للهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إعلامية إيطالية أمس الأحد بأن جنوب البلاد أصبح نقطة ساخنة جديدة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث حددت التقارير ساحل كالابريا كبوابة مرور مزدحمة بشكل متزايد إلى الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن من هذا العام، وصل حوالي سبعة آلاف مهاجر إلى بلدة روتشيلا يونيكا في كالابريا والبلديات المجاورة لها، وهو ثلاثة أضعاف العدد في العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، وصل ما يقرب من 330 مهاجرا على متن قارب صيد في روتشيلا يونيكا يوم السبت.