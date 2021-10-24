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دولة الإمارات تقدم 13,476 جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 13,476 جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 13,476 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,900,490 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 211.32 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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