شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق طائرة روسية بعد تحطمها في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: لقي شخصان مصرعهما، إثر تحطم طائرة ذات محرك خفيف بالقرب من منطقة “روزا” بضواحي موسكو، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة الطوارئ الروسية. واشتعلت النيران بالطائرة عقب سقوطها على الأرض، حيث نشب حريق على مساحة 5 أمتار مربعة، وكان يوجد شخصين على متنهاً، بحسب هيئة الطوارئ.

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