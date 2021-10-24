شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتطلع لتطوير علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأحد عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار بالقاهرة، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وبحسب البيان، أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر الى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي وذلك في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط.

من جانبه؛ أكد مفوض الاتحاد الأوروبي تعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.