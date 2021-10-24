شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة محشوة بالمسامير تقتل إمرأة في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة في أوغندا اليوم الأحد إن القنبلة التي قتلت امرأة على الأقل في مطعم على مشارف العاصمة كمبالا كانت محشوة بالمسامير وقطع المعدن.

ووقع الانفجار مساء أمس السبت في ضاحية على المشارف الشمالية للمدينة وأسفر عن مقتل نادلة تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة ثلاثة، اثنان منهم في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد لكن الشرطة قالت إن العبوة صنعت باستخدام مواد محلية وأضافت "كل المؤشرات تدل على أن هذا إرهاب محلي".