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قنبلة محشوة بالمسامير تقتل إمرأة في أوغندا

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الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة في أوغندا اليوم الأحد إن القنبلة التي قتلت امرأة على الأقل في مطعم على مشارف العاصمة كمبالا كانت محشوة بالمسامير وقطع المعدن.

ووقع الانفجار مساء أمس السبت في ضاحية على المشارف الشمالية للمدينة وأسفر عن مقتل نادلة تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة ثلاثة، اثنان منهم في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد لكن الشرطة قالت إن العبوة صنعت باستخدام مواد محلية وأضافت "كل المؤشرات تدل على أن هذا إرهاب محلي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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