المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يقدم مقترحات لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، الأحد، مقترحات لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع المبعوث الأمريكي، حيث يجري فليتمان مشاورات مع أطراف السودان كمحاولة لإنقاذ الوثيقة الدستورية واستكمال المرحلة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني إن المبعوث الأمريكي قدم عدة مقترحات لتعزيز روح شراكة الحكم والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة.

وأشار البيان إلى أن البرهان وعد بدراستها مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

ووفق البيان، فإن البرهان أكد خلال لقاء المبعوث الأمريكي أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة.

وأشاد البرهان بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمه لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

وجدد التزام القوات المسلحة السودانية بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي، بجهود رئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي.

كما أشاد بالتزام البرهان بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.