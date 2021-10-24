الإعصار ريك يقترب ببطء من ساحل المكسيك على المحيط الهادي اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المركز الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ريك اقترب ببطء من ساحل المكسيك على المحيط الهادي اليوم الأحد وإن من المتوقع أن يتسبب في أمطار غزيرة شمالي منتجع أكابولكو في وقت متأخر من المساء.



واستجمع ريك الحد الأقصى من الرياح الثابتة عند سرعة تقترب من 140 كيلومترا في الساعة مع عواصف قوية عندما كان يتحرك شمالا بسرعة ستة كيلومترات في الساعة.

وقال المركز إن الإعصار سيتلاشى يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي لقناة تيليفيزا نيوز الإخبارية إن الولايات الساحلية جوريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو وناياريت فتحت أبواب الملاجئ في المناطق التي يتوقع سقوط أمطار غزيرة فيها.